Prima gli hanno offerto l’acquisto di droga.

Poi, al suo rifiuto, gli hanno sottratto il telefono cellulare dalle tasche e sono scappati.

La vittima li ha inseguiti ma dopo aver ricevuto minacce, ha desistito. E’ accaduto la scorsa notte nel centro storico di Napoli dove la Polizia è riuscita comunque ad arrestare i rapinatori, uno dei due ha 17 anni.

E’ in largo Banchi Nuovi che il ragazzo ha subìto la rapina. I Falchi della Squadra Mobile, proprio grazie alle sue descrizioni, hanno rintracciato e bloccato, poco dopo, i rapinatori in piazzetta Nilo. Un 31enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina impropria mentre il complice, 17enne napoletano, è stato denunciato per lo stesso reato.