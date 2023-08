Nella scorsa serata, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Mezzocannone per la segnalazione di un parcheggiatore abusivo.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno riscontrato effettivamente la presenza di un uomo che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo ma è stato raggiunto e bloccato.

Dalle attività esperite è stato accertato che il prevenuto, poco prima dell’arrivo dei poliziotti, si era avvicinato ad un automobilista al quale aveva chiesto ed ottenuto dei soldi quali titolo di pagamento della sosta.







Pertanto, un 45enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per estorsione.