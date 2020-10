Torre Annunziata – Ordinanza del sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione in occasione delle celebrazioni religiose in onore della Madonna della Neve.

Il giorno 22 ottobre, dalle ore 06,00 alle ore 23, sarà istituito il divieto di circolazione e sosta con rimozione coatta per tutte le categorie di veicoli, in piazza Giovanni XXIII della Pace e in via d’Alagno fino all’incrocio con via Bertone; in via De Simone, dall’intersezione con corso Vittorio Emanuele III fino a quella con via Castello.

Al fine di garantire la distanza interpersonale, saranno inoltre istituiti tre percorsi pedonali protetti: in entrata in piazza Giovanni XXIII della Pace, a partire dall’incrocio con via De Simone, fino all’ingresso della Basilica; in uscita dalla Basilica fino all’immissione in via D’Alagno; e un percorso indipendente per i portatori di handicap.