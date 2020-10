Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 14.768 per 431 nuovi casi su 4.867 tamponi (632.399 dall’inizio della pandemia). In 4 giorni l’incremento è stato di 2.026 contagiati in più. Si è consolidata la crescita su base quotidiana dell’epidemia in Campania, come nel resto del Paese, dove il Governo sta preparando il giro di vite con le stesse norme già adottate in Campania. Da oggi se ne aggiunge una, il coprifuoco sanitario per la movida, con le chiusure obbligate di bar e ristoranti alle 23 e nel venerdì e sabato dalla mezzanotte. Nello stesso tempo, si preparano controlli rigorosi sulle strade.

Ieri mattina a Roma il Governatore Vincenzo De Luca, incontrando il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, e il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha ottenuto il sostegno del Ministero. L’obiettivo è abbattere la attuale curva epidemica prima che il freddo stagionale e il virus influenzale possano fungere da detonatore per la trasformazione in sintomatici dei tanti casi oggi privi di sintomi evidenti, pur in presenza nell’organismo del virus.

Le avvisaglie ci sono già, visto l’incremento dei ricoveri. Nel frattempo, dai prossimi giorni si attendono importanti riscontri anche dalle vaccinazioni anti influenzali (le Asl e i medici di famiglia sono in ritardo) e con lo screening nelle scuole sugli studenti nei prossimi giorni rappresentano una concreta speranza per non arrivare alla chiusura.

È stata registrata nel bollettino odierno il decesso del Vescovo, monsignor Giovanni D’Alise, positivo al Covid-19. Salgono a 466 le vittime del coronavirus in Campania. L’Unità di crisi comunica che ci sono 121 nuovi guariti, che portano il totale a 6.593. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 463 (+13) in terapia intensiva 43 (+3), mentre 6.909 (+294) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 7.709 (+309) contro i 14.768 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 9.456 (+268), a Caserta 2.146 (+85), a Salerno 1.672 (+41), ad Avellino 926 (+31), a Benevento 450. Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.