Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.374, con altri 21 casi riscontrati su 4.562 tamponi (105.399 dall’inizio della pandemia). C’è una leggera ripresa rispetto al dato basso di mercoledì.

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato che i dati dei tamponi esaminati: all’Ospedale Cotugno di Napoli 918 di cui 3 positivi; all’Ospedale Ruggi di Salerno 401 tamponi di cui nessuno positivo; all’Ospedale Sant’Anna di Caserta 80 di cui nessuno positivo; all’Asl di Caserta (presìdi di Aversa-Marcianise):

412 tamponi di cui nessuno positivo; all’Ospedale Moscati di Avellino 184 di cui nessuno positivo; all’Ospedale San Paolo di Napoli 146 di cui 5 positivi; al Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II 136 di cui 1 positivo; all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 1000 di cui nessuno positivo; all’Ospedale San Pio di Benevento 100 di cui nessuno risultato positivo; all’Ospedale di Eboli 78 di cui nessuno positivo; al Laboratorio del CEINGE 316 di cui nessuno positivo; al Laboratorio Biogem 603 di cui 12 risultati positivi.

Nel pomeriggio l’Unità di crisi ha diffuso l’aggiornamento sulla situazione dell’epidemia a livello territoriale. Nelle ultime 24 ore si sono stati 3 nuovi decessi, che portano il totale a 379 e altri 207 guariti, cifra record in un solo giorno. Attualmente i pazienti ristabiliti dopo aver contratto il Covid-19 sono 2.023. Di questi, 1759 sono totalmente guariti e 264 clinicamente guariti. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale della Campania, i pazienti ricoverati con sintomi sono 415 (-18) in terapia intensiva 27 (+2), mentre 1.697 (-185) si trovano in isolamento domiciliare. I positivi attuali, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 2.139 quasi quanto i guariti (2.023).

A livello provinciale in Campania i positivi al Covid-19 dall’inizio dell’epidemia sono così ripartiti: a Napoli 2.506 (di cui 947 Napoli Città e 1.559 Napoli provincia); a Salerno 664; ad Avellino 474; a Caserta: 425; a Benevento 189. Altri in fase di verifica Asl: 283.