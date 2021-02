Ercolano – Furto al plesso Padiglione Scavi dell’Istituto Ercolano 5, il commento di sindaco e assessore

“Chi ruba in una scuola, ruba l’anima di una città. Ignoti la scorsa notte si sono introdotti nei locali del plesso Padiglione Scavi, dell’Istituto Comprensivo Ercolano 5 Iovino-Scotellaro, sottraendo sei computer portatili utilizzati per il funzionamento delle lavagne interattive multimediali. Un gesto che non ammette giustificazioni.

Dopo un anno di pandemia, la crisi economica e sociale sta manifestando i suoi effetti peggiori. Mi auguro che gli autori di questo vile atto vengano individuati al più presto” – è quanto dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano.

“Sono più che rammaricata per quanto accaduto. Purtroppo ancora una volta nel mirino finiscono i luoghi della cultura. Mi dispiace per gli alunni che vengono privati di strumenti didattici, per i docenti che quotidianamente danno il meglio di loro per diffondere cultura e formazione. Quello che manca è un senso di appartenenza al territorio e del bene comune. Sottraendo quei portatili hanno fatto un torto all’intera nostra comunità” – afferma Anna Giuliano, assessore con delega alla Pubblica Istruzione del Comune di Ercolano.