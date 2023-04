Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, continuavano a darsele di santa ragione armati di manici di scopa.

Per i Carabinieri della sezione radiomobile, intervenuti in via Lago Patria, nella frazione di Varcaturo a Giugliano in Campania su segnalazione del 112, non è stato facile porre fine alla rissa in atto.







Sul posto i militari hanno bloccato ed arrestato tre persone – uno originario dell’Angola mentre gli altri due sono della Tanzania – rispettivamente di 52, 60 e 54 anni.

Il 52enne e il 60enne sono stati medicati dal personale del 118 per una ferita lacero-contusa frontale e un trauma all’incisivo sinistro.

Gli arrestati sono stati trasferiti in carcere in attesa di giudizio. Ancora da chiarire il motivo che ha generato la rissa.