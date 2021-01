Ieri pomeriggio un poliziotto del commissariato Dante, libero dal servizio, nel transitare in piazza Montesanto ha notato un uomo che aveva fermato una persona dopo averle mostrato una placca di riconoscimento ed una palina simili a quelle in uso alle forze dell’ordine; l’agente è intervenuto e, non senza difficoltà, ha bloccato il finto poliziotto.

C.P., 56enne napoletano con precedenti di polizia attualmente sottoposto alla misura della libertà vigilata, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, usurpazione di funzione pubblica e possesso di segni distintivi contraffatti.