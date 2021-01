Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno ricevuto dalla Centrale Operativa la segnalazione di uno scippo avvenuto in via Emilio Scaglione dove un uomo a bordo di uno scooter aveva sottratto la borsa ad una donna.

I poliziotti, poco dopo, hanno intercettato il malvivente in via Regina Margherita, l’hanno fermato a bordo del motociclo, risultato rubato, ed hanno rinvenuto la borsa della vittima; inoltre, hanno accertato che l’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari per furto e ricettazione, aveva appena utilizzato la carta di credito della vittima per acquistare 2 stecche di sigarette.

F. G., 29enne napoletano, è stato arrestato per evasione, furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito.