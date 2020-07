A Ercolano i carabinieri della locale tenenza hanno arrestato per evasione Pasquale Dato, 35enne del posto.

L’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari in una comunità terapeutica. Il 25 giugno scorso era stato autorizzato dall’autorità giudiziaria per presenziare ad un’udienza presso il Tribunale di Napoli.

Non aveva fatto più ritorno e così son scattate le ricerche. I carabinieri hanno trovato e bloccato il 35enne alla fermata autobus “Ercolano scavi”. L’arrestato è trattenuto in caserma in attesa di giudizio.