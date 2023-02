Ieri notte gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Benedetto Cozzolino ad Ercolano per una segnalazione di una rapina nei pressi di un esercizio commerciale.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal titolare del negozio il quale ha raccontato di essere stato affiancato da un’auto con a bordo due persone di cui una donna che, con la minaccia di una pistola, si era fatta consegnare del denaro; il negoziante, con l’aiuto di un familiare giunto in suo soccorso, nel tentativo di recuperare la somma aveva avuto una colluttazione con la stessa che aveva lasciato cadere a terra la pistola ed il denaro; infine, quest’ultima era salita a bordo dell’auto, alla cui guida vi era un uomo, facendo perdere le proprie tracce.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato in via delle Mortelle l’auto ed hanno notato il conducente entrare in un casolare; l’uomo, alla vista degli operatori, ha tentato di guadagnarsi la fuga spintonando i poliziotti fino a quando è stato bloccato; la donna invece è stata rintracciata nello stabile.

P.B., di 34 anni, e A.T., di 30 anni, napoletani con precedenti di polizia, sono stati arrestati per rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale; infine, la pistola, una replica modello Bruni priva del tappo rosso, e l’auto sono state sequestrate.