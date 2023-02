Sul palco del Festival di Sanremo, ormai è chiaro a tutti, c’è una vincitrice (non cantante) ma che ha incantato il pubblico del Teatro Ariston e quello da casa.

Luisa Ranieri, orgoglio tutto napoletano, ha rubato silenziosamente la scena a tutti ed a tutte: con la sua grazia e la sua eleganza è stata la vera regina del Festival della canzone italiana.

Una apparizione, quella dell’attrice napoletana, che non è passata inosservata. Anzi.

Ed intanto, reduce dello grande successo ottenuto, si pensa già al futuro.

“Dopo il grande e meritatissimo successo sul palcoscenico di Sanremo – ha dichiarato il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca -, ci ha fatto visita questa mattina la nostra amica Luisa Ranieri per presentarci la seconda stagione di “Food Wizards”, la serie animata televisiva, finanziata dalla Regione Campania, dedicata ai ragazzi e all’educazione alimentare.

Il progetto – prosegue il presidente campano – è attuato in collaborazione con Mad Entertainment di Luciano Stella e con la Rai. L’intera produzione verrà realizzata a Napoli. Si tratta di una grande scommessa: dal punto di vista tecnologico e industriale è un salto di qualità enorme. In Campania, per il comparto cinematografico, stiamo realizzando investimenti importanti, come mai è avvenuto in passato, a partire dal Polo multimediale/Distretto cinema presso l’ex base Nato di Bagnoli. Il nostro obiettivo – conclude – è consolidare e accrescere i risultati e i riconoscimenti già raggiunti nel settore del cinema e dell’audiovisivo. Vogliamo creare occasioni di lavoro, promuovere la nostra terra valorizzandone le grandi bellezze”.