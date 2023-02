Anche la cittadina vesuviana di Ercolano si appresta a festeggiare il Carnevale.

L’appuntamento con la festa più colorata che ci sia è per sabato 18 e domenica 19 febbraio. Nella città degli scavi, infatti, nel weekend dalle 16.30 alle 20.30 ci sarà un’esplosione di musica, carri, concerti, coriandoli, maschere e tanto divertimento.

Tra gli eventi in programma, è imperdibile l’appuntamento fissato per il 19 febbraio alle ore 18.30: ad esibirsi in piazza Pugliano ci saranno ‘I ditelo voi’ che allieteranno spettatori e cittadini con uno spettacolo gratuito tutto da ridere e sorridere.