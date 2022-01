Vico Equense – Open day pediatrico per bambini dai 5 agli 11 anni: somministrate 281 dosi.

Una splendida giornata di sole per allontanare l’ombra del Covid-19. Una grande partecipazione oggi da parte di bimbi e genitori all’hub vaccinale dell’Ospedale De Luca e Rossano. Sono state infatti più di 280 le dosi somministrate.

Sin da questa mattina, all’ingresso del centro vaccinale, ad attenderli c’erano animatori che hanno intrattenuto i piccoli fino al momento del vaccino. Giochi e supereroi anche dopo la somministrazione della dose, con la consegna finale di un per ricordare questa importante giornata.

’ ’̀ . Un risultato che certifica il buon andamento della campagna vaccinale della platea scolastica.

“Ringrazio la direzione sanitaria, i pediatri, gli operatori sanitari, gli animatori e quanti si sono prodigati per il successo di questa iniziativa, che replicheremo anche domenica prossima con le stesse modalità – ha dichiarato il sindaco Peppe Aiello -. Grazie anche alle aziende che ci hanno fornito gratuitamente gli strumenti digitali per le prenotazioni e per il servizio “eliminacode” che ha annullato il rischio di pericolosi assembramenti. Infine ringrazio i consiglieri Daniela Gianna e Giovanni Visco per l’impegno profuso per la buona riuscita dell’iniziativa”.