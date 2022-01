Ercolano – PUC. Buonajuto: “Progettiamo insieme la Ercolano di domani”

Per il sindaco fondamentale la partecipazione di tutti: “C’è tempo fino al 2 marzo per presentare idee progettuali di iniziativa privata su aree private”

“La redazione partecipata del piano urbanistico comunale rappresenta una grande occasione che non possiamo lasciarci scappare. Apriamo una nuova stagione politica e amministrativa. La città ha bisogno che tutti insieme concorriamo ad un progetto ambizioso, condiviso, serio finalizzato alla crescita del territorio. A mio avviso serve uno scatto innanzitutto culturale, per sfruttare questa occasione e per dare un senso compiuto e una speranza forte a questi momenti difficili caratterizzati dalla pandemia” – spiega il sindaco Ciro Buonajuto commentando la decisione di prorogare fino al 2 marzo prossimo il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per idee progettuali di iniziativa privata su aree private “finalizzati alla valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale per la redazione partecipata del PUC”. Le idee e i progetti potranno essere inviate seguendo le indicazioni presenti sul sito internet del Comune di Ercolano.

“La proroga dei tempi per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei privati per arrivare ad un piano urbanistico comunale partecipato va in questa direzione. Fare politica non significa stare in perenne campagna elettorale e guardare ogni giorno i sondaggi. Fare politica significa fatica di sporcarsi le mani, risolvere i problemi, e noi a causa delle emergenze lo facciamo tutti i giorni, ma significa anche sognare ed investire per il futuro, sapendo che i frutti del lavoro verranno colti da altri più in là nel tempo e senza che spesso ci vengano riconosciuti. Significa essere generosi verso il futuro della città e verso chi viene dopo di noi” – conclude il primo cittadino.