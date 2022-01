San Giorgio a Cremano – In una settimana più di 1000 nuovi positivi al Covid.

Ecco l’intervento del sindaco Giorgio Zinno a riguardo.

Cari concittadini, ad oggi i positivi in città sono 3109. Oltre mille in più dalla scorsa settimana. Da lunedì 10 gennaio a domenica 16 gennaio, i nuovi casi sono 1881, oltre 700 in più della settimana precedente, su un numero di tamponi pari a 7500 circa, effettuati.

SCUOLE:

in una settimana abbiamo registrato 38 casi di positività che hanno portato a provvedimenti, tra quarantene e sorveglianze sanitarie, per 33 classi, così suddivise:

– INFANZIA: NESSUN CASO

– PRIMARIE: 22 casi totali di cui 2 docenti che hanno portato 16 classi in sorveglianza sanitaria e 5 in quarantena

– SECONDARIA DI PRIMO GRADO: NESSUN CASO

– SECONDARIA DI SECONDO GRADO: 13 casi totali che hanno portato a 11 classi in sorveglianza sanitaria e per una classe è stata disposta la quarantena solo per i non vaccinati.

TAMPONI GRATUITI PRESSO LE FARMECIE PER I MINORI:

Da oggi, in caso di prescrizione di tampone T0, T5, o tampone di fine quarantena, il medico del minore, su segnalazione della scuola e asl potrà indirizzare i propri assistiti presso le farmacie per tamponi gratuiti, con una specifica ricetta bianca elettronica.

Le farmacie che aderiscono a questa iniziativa sono le seguenti:

– FARMACIA LANDOLFI, via Salvator Rosa

– FARMACIA LAURO, via Galante

– FARMACIA LUPO, via Gianturco

– FARMACIA DELLA SCIMMIA, via San Martino

– FARMACIA GRILLI, via Pittore

VACCINI –

La novità principale riguarda le VACCINAZIONI PEDIATRICHE: dal 2 febbraio, i bambini (5-11 anni) non saranno più vaccinati presso la ASL di via Marconi, ma presso il centro vaccinale di via Mazzini in due giorni riservati esclusivamente alle somministrazioni per questa fascia di età :

– MERCOLEDI ore 14-20 ( ultima accettazione ore 18)

– SABATO ore 8-14 (ultima accettazione ore 12)

La modalità di accesso è quella dell’ OPEN DAY, ovvero senza prenotazione, in base all’ordine di arrivo, quindi non dovete prenotare su nessuna piattaforma. Ho chiesto di prevedere una prenotazione anche in questo caso per evitare file lunghe anche per i nostri concittadini più piccoli.

A questa campagna vaccinale aderiscono tutti i 6 pediatri di San Giorgio a Cremano. E’ chiaro che fino al 1 febbraio le vaccinazioni pediatriche si svolgono ancora presso la Asl, secondo le convocazioni ricevute dal vostro pediatra di famiglia.

ADULTI: come ormai sapete la prenotazione è obbligatoria dal 14 gennaio.

Per la PRIMA DOSE, vi sono due opportunità:

– https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino che vi fa registrare e vi invierà la convocazione con sede, giorno ed orario della somministrazione e che va rispettata con la massima precisione;

oppure:

– https://opendayvaccini.soresa.it, dove è il cittadino a scegliere sede del punto vaccinale, giorno ed orario della somministrazione (fermo restando le capacita operative dei singoli centri vaccinali e la disponibilità dei vaccini).

-Se il sistema genera una sede diversa da San Giorgio a Cremano, fino al 31 gennaio, è perchè le prenotazioni presso il centro vaccinale di via Mazzini hanno già raggiunto la capienza massima di 500 al giorno.

P.S. Le successive convocazioni, dal 1 febbraio, avverranno sempre in base alla disponibilità dei vaccini, per cui è competenza della Regione e della Asl. Per ogni problema,scrivete a: vaccinocovid.sangiorgioac@aslnapoli3sud.it, relazionipubbliche@aslnapoli3sud.it;

Per la SECONDA DOSE: la prenotazione è rilasciata all’atto della somministrazione della prima dose;

Per la TERZA DOSE: il link https://opendayvaccini.soresa.it e vale lo stesso discorso della capienza massima consentita al giorno.

Cambiano quindi gli ORARI del centro vaccinale DAL 1 FEBBRAIO 2022, in virtù dell’inserimento delle vaccinazioni pediatriche:

LUNEDI’ 9-20 (ultima accettazione ore 19) ADULTI

MARTEDI’ 9-20 (ultima accettazione ore 19) ADULTI

MERCOLEDI’ 9-14 (ultima accettazione ore 12) ADULTI

14 -20 (ultima accettazione ore 18) BAMBINI

GIOVEDI’ 9-20 (ultima accettazione ore 19) ADULTI

VENERDI’ 9-20 (ultima accettazione ore 19) ADULTI

SABATO 9-14 (ultima accettazione ore 12) BAMBINI

DOMENICA 9-14 (ultima accettazione ore 12) ADULTI

Infine vi ricordo anche gli altri contatti per problemi o domande relative a tamponi, vaccini e green pass:

0818729111 – 0818729520, oppure centromobilevaccinale@aslnapoli3sud.it per richiedere VACCINI DOMICILIARI (non dipendono dal centro vaccinale di via Mazzini);

ds54.uopc@aslnapoli3sud.it per richiedere il green pass