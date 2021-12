San Giorgio a Cremano – Lunedì 20 dicembre sono cominciate le somministrazioni di vaccino ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, nel Distretto 54 della Asl Na 3 Sud (San Giorgio a Cremano e San Sebastiano al Vesuvio).

Il primo piccolo sangiorgese ad aver ricevuto la dose di Pfizer, si chiama Adriano; ha 9 anni ed è stato vaccinato dal Dott. Gerardo Napolitano, uno dei 4 pediatri sui 6 del Distretto, che somministrano i vaccini ai bambini.

L’iter per vaccinare i più piccoli è il seguente: avviene tramite il proprio pediatra di famiglia, presso la sede Asl, in via Marconi.

I genitori dovranno contattare il medico, che provvederà a prenotare e quindi a comunicare ai genitori stessi giorno e data della somministrazione.

I giorni in cui attualmente si viene convocati sono: il lunedì, il martedì e il venerdì, nelle ore pomeridiane.

Al momento della somministrazione, devono essere presenti entrambi i genitori oppure un solo genitore ma con la delega firmata e fotocopia documento dell’altro. In caso diverso, per disposizione dei responsabili Asl, il bambino non verrà vaccinato.