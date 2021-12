M5S, Castellammare: “Guardiamo con fiducia alle amministrative: un’opportunità per la nostra comunità che non possiamo non cogliere”

Il Capogruppo del Movimento 5 stelle Francesco Nappi: “Abbiamo avviato un dialogo propositivo con le altre forze politiche. Ora è tempo di continuare a governare la città, senza personalismi”

《Abbiamo il dovere di rinnovare l’assise con persone che vivono da sempre il territorio e le sue criticità, e che per questo sapranno farsi interpreti delle reali esigenze della comunità. Al contempo, vogliamo costruire una giunta fatta di persone ‘competenti’ e ‘presenti’ che siano in grado di realizzare al meglio il programma costruito da una coalizione di forze progressiste. Sono fuorvianti le informazioni apparse sulla stampa locale in questi giorni, che delineano posizioni che, al momento, non sussistono. Abbiamo aperto un dialogo proficuo ed efficace tra le forze politiche per definire un progetto importante per il bene della città di Castellammare di Stabia. Nessuna spaccatura interna》: sottolinea così la posizione del M5S Francesco Nappi in risposta a notizie non verificate e ipotesi che, al momento, non risultano fondate e che, anzi, potrebbero apparire come una distorsione della realtà.

Anzi chiarisco a gran voce “nessuna spaccatura nel M5S di Castellammare”.

《Con competenza e con i valori di legalità e di trasparenza che abbiamo dimostrato stando fuori dalle Istituzioni, possiamo oggi contaminare l’azione di governo della città – continua il consigliere – Personalmente credo che sia arrivato il momento di assumersi la responsabilità di governare. La coalizione che nascerà sarà una coalizione plurale, con tante anime e nella quale ciascuna delle forze che la compone ha dovuto mettere da parte le diversità, mettendo avanti il bene di Castellammare di Stabia.

Come Capogruppo del Movimento 5 Stelle, partito maggiormente rappresentato tra le file della minoranza, già da tempo ho intrapreso un percorso, condiviso con Teresa Manzo e Luigi Cirillo e Carmen Di Lauro: un percorso di apertura alle altre forze politiche e civiche della città, uscendo da quella solitudine politica che ci aveva caratterizzato tempo fa, ritenendo che fare rete aiuti a crescere e a far bene. Nessuno è detentore delle verità assolute, ma in tanti possiamo creare una coscienza, una consapevolezza ed un progetto condivisibile.

Ad oggi, più volte abbiamo messo a disposizione la nostra sede per incontri pre-consiglio interpartitici a cui ha voluto partecipare, nella libertà assoluta, chi aveva la necessità di un confronto e di una maggior conoscenza delle forze politiche presenti tra i banchi della minoranza, dalle civiche ai partiti, nessuno escluso e senza pregiudizio alcuno. Se questo primo passo avrà basi solide, che confesso già esserci con alcuni, si progredirà rimanendo insieme e lavorando per una coalizione di successo, seguendo la linea tracciata da Conte.

E prosegue: 《I totonomi che continuano a sussistere non ci appassionano, per quanto ci riguarda continueremo a lavorare sul coinvolgimento di tutte le forze culturali, associative, sociali presenti e operanti sul territorio. Il lavoro che ci aspetta è interessante e stimolante. Si mettano da parte i personalismi e si lavori per il benessere e lo sviluppo della comunità. Castellammare ha bisogno di una proposta politica forte, condivisa e coraggiosa. La città non perdonerà chi, per ambizioni personali, sta ostacolando e ritardando il percorso già avviato 》.