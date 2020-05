Nessun nuovo caso di contagio da COVID- 19 è stato registrato, nella giornata odierna, a Torre del Greco.

Certificata anche la notizia della guarigione di un altro cittadino.

A comunicarlo è il Centro Operativo Comunale, al termine dell’aggiornamento serale con l’ Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale e i responsabili dell’ASL Na3 Sud.

Così, il bilancio della sessantunesima giornata di lavoro del C.O.C., permanente riunito nella Sala Giunta di Palazzo Baronale, è il seguente:

Totale ospedalizzati: 5;

Totale in isolamento domiciliare: 4;

Totale guariti dal COVID: 63;

Totale decessi: 20;

Totale esito tamponi odierni: 8 (Tutti Negativi)

Si resta, tuttavia, in attesa – nelle prossime ore – dei risultati dei tamponi già effettuati e ancora al vaglio delle indagini di laboratorio.

“Continuiamo a registrare – ha dichiarato il sindaco, Giovanni Palomba – dati numerici confortanti. Ciò, tuttavia, ancora non ci consente di poterci dire fuori dalla crisi epidemiologica, tuttora, in atto. Numeri incoraggianti anche a livello regionale, rispetto alla gestione di questi primi giorni di inizio della Fase 2. E’ evidente il senso di responsabilità e di impegno che è richiesto a ciascuno di noi, nell’interesse sia soggettivo che collettivo, e, ringrazio i cittadini tutti per la collaborazione resa al lavoro messo in campo insieme alle Forze dell’Ordine. Proseguono intanto, in città, quotidianamente le attività di sanificazione stradale sull’intero territorio comunale per dare ulteriore tranquillità ai torresi. È fondamentale il rispetto del distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza, previsti con ordinanza del Governatore De Luca. Resistiamo e non molliamo. Uniti ce la faremo”.