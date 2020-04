Torre del Greco – Nessun caso di contagio da COVID- 19 è stato registrato, nella giornata odierna, a Torre del Greco, mentre sono stati attestati tre nuovi casi di guarigione dal virus.

Lo comunica il Centro Operativo Comunale, sentita l’ Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale e i responsabili dell’ASL Na3 Sud – al termine del consueto aggiornamento serale.

Così, il bilancio della quarantatreesima giornata di lavoro del C.O.C., dalla Sala Giunta di Palazzo Baronale è il seguente:

Totale ospedalizzati: 14;

Totale in isolamento domiciliare: 22;

Totale guariti dal COVID: 35;

Totale decessi: 18;

Totale esito tamponi odierni: 25 (Tutti Negativi)

Attesi, inoltre, nel corso delle prossime ore gli esiti di ulteriori tamponi effettuati e, al momento, ancora al vaglio delle indagini di laboratorio.

“Una giornata particolare – dichiara il sindaco Giovanni Palomba. Sono particolarmente vicino alla comunità tutta di Saviano per la prematura scomparsa dell’amico e sindaco Carmine Sommese, a cui mi legava una solida amicizia sin dai tempi della condivisa esperienza politica in Consiglio Provinciale. Mi associo, pertanto, alle parole del Presidente dell’A.N.C.I. Regionale, Carlo Marino, ed esprimo alla famiglia il mio personale cordoglio. Purtroppo l’emergenza non è finita e non siamo fuori dal rischio epidemiologico. È prioritario continuare a stare a casa. A tal proposito è doveroso un invito a tutti i cittadini torresi che vi sia un rispetto perentorio delle misure imposte dal Governo e dalla Regione per il contrasto ed il contenimento del virus. Mi riferisco, in particolare, alla necessità di evitare in modo categorico di rivolgersi a prestazioni di attività lavorative – sospese per legge – presso le proprie abitazioni. L’inosservanza di tale obbligo, espone i cittadini a sanzioni amministrative. Lottiamo contro un nemico che non bisogna in alcun modo sottovalutare. Non molliamo. Uniti ce la faremo”.