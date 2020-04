Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 sono 3.988 (+37). Contagio in netto calo. Aggiornamento ore 22 del 17 aprile 2020.

In netto calo in Campania i positivi al Covid-19 della giornata con 37 casi in più su 2.597 tamponi esaminati (46.294 dall’inizio dell’epidemia). Il totale sale a 3.988.

Nel dettaglio in Campania i positivi al Covid-19 sono stati esaminati: all’Ospedale Cotugno di Napoli 967 tamponi di cui 15 risultati positivi; all’Ospedale Ruggi di Salerno 310 tamponi di cui 5 positivi; presso l’Asl di Caserta (presidi di Aversa-Marcianise) 99 tamponi di cui 3 positivi; all’Ospedale Moscati di Avellino 161 tamponi di cui nessuno positivo; all’Ospedale San Paolo di Napoli 83 tamponi di cui 1 positivo; presso l’Azienda Universitaria Federico II 44 tamponi di cui 1 positivo; all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 675 tamponi di cui 9 positivi; all’Ospedale di Nola 78 tamponi, di cui nessuno positivo; all’Ospedale San Pio di Benevento 80 tamponi, 1 positivo; all’Ospedale di Eboli 100 tamponi di cui 2 positivi. I decessi salgono a 293, 7 in più, mentre i guariti sono 631, cioé ben 148 in più rispetto ai 483 di ieri. Le guarigioni stanno salendo i maniera considerevole, se si considera che negli ultimi cinque giorni il balzo è di 326 persone dimesse dalle cure. IN CAMPANIA I POSITIVI AL COVID-19 PER PROVINCIA. L’Unità di crisi ha reso noto la ripartizione dei contagi per provincia: a Napoli 2.109 (di cui 826 Napoli Città e 1283 Napoli provincia); a Salerno 599; ad Avellino 423; a Caserta 393; a Benevento: 164. Altri in fase di verifica Asl: 263.