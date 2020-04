San Giorgio a Cremano – Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano, comunica la guarigione di 5 cittadini che nei giorni precedenti si erano ammalati di Coronavirus. Di seguito il comunicato:

Cari concittadini, anche oggi buone notizie. Sono infatti negativi tutti e nove i tamponi di cui abbiamo avuto riscontro e molti altri ne aspettiamo domani. Cinque nostri concittadini sono guariti dal Covid-19.

E’ un dato molto positivo, dovuto al distanziamento effettuato in maniera diligente dalla maggior parte dei sangiorgesi. In questi giorni abbiamo notato qualche altro irresponsabile che continua ad avere comportamenti contrari alla legge. Per questo, anche domani e dopodomani avvieremo controlli stringenti: la polizia Municipale farà controlli a tappeto fuori ai supermercati per verificare i flussi ed elevare le sanzioni a chi non rispetta le regole.

Nessuna flessibilità è prevista: non possiamo permetterci di dissipare i buoni risultati che stiamo raccogliendo dopo giorni di responsabilità.

Inoltre vi ricordo che oggi ho firmato l’ordinanza relativa alla deblattizzazione, che il Comune avvierà stanotte. Anche tutti i condomìni sono obbligati a farla e dal 15 maggio cominceremo a controllare che sia effettivamente così: in caso contrario saranno elevate multe fino a 500 euro.

Stiamo per entrare nella Fase 2: so che è difficile, ma dobbiamo fare un ultimo sforzo per garantire la sicurezza di tutti noi. Restiamo a casa