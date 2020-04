Torre del Greco – L’astrofisica Clementina Sasso, con gli ultimi dati (12 aprile 2020), ha aggiornato il grafico, spingendosi ad una previsione ottimista sui contagi:

SITUAZIONE TORRE DEL GRECO – 12 Aprile 2020 ore 21:00

+ 2 decessi

–> totale contagiati dall’inizio della pandemia: 87

–> contagiati attuali: 44 – decessi: 17 – guariti: 26

Dei 44 contagiati attuali, 18 sono ospedalizzati e 26 in isolamento a casa.

TAMPONI DI OGGI: 7 (tutti negativi)

Nel grafico, l’andamento del numero dei contagiati totali, attuale, dei decessi e dei guariti.

“Ho aggiunta una nuova linea – spiega Sasso – , quella rosso scuro tratteggiata. E’ la somma tra guariti e decessi e quasi eguaglia quella degli attuali contagiati, quindi dovremmo essere al picco della pandemia a Torre (uno dei due modi di misurare i picchi, già ne abbiamo parlato), anche se dobbiamo vedere i dati dei prossimi giorni per esserne sicuri.

Ci auguravamo che la linea crescesse per i guariti e non per i decessi ma purtroppo non è stato così”.