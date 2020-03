È allarme tra i vigili urbani di Torre del Greco, dopo che un collega è risultato positivo ai test per la ricerca del coronavirus.

La notizia è stata ufficializzata nel tardo pomeriggio dal comandante Salvatore Visone ai propri uomini.

L’agente contagiato già da qualche giorno si era messo in malattia e, pertanto, non prestava servizio. Anche i suoi familiari sono stati messi in isolamento domiciliare e nelle prossime ore saranno sottoposti al tampone.

Nel frattempo, come da prassi, i due colleghi che lavoravano a stretto contatto con lui sono stati posti in isolamento domiciliare. Non si esclude che anche altri agenti coinvolti verranno messi in quarantena, compreso il Comandante Visone.

Mai come ora si rende necessaria una sanificazione della sede, così come di tutti i mezzi a disposizione della Polizia Municipale. L’agente di polizia municipale risultato positivo si trova a casa con la febbre alta e viene curato con la terapia prevista in casi del genere.