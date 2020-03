Torre del Greco – Il primo cittadino ha istituito – con ordinanza sindacale – una zona delimitata con varchi d’accesso sorvegliati, sino al prossimo 3 aprile. Si tratta dell’area compresa tra Via Salvator Noto e via Teatro, con relative traverse, effettivamente operativa dalla tarda mattinata di oggi, 21 marzo. Le attività commerciali – ivi esistenti – restano regolarmente aperte. L’accesso pedonale, invece, consentito – in modo contingentato e tale da garantire il divieto di assembramento e la distanza minima di un metro – avverrà unicamente da via Falanga e via Teatro per l’intero tratto.

Nella stessa ottica di contrasto alla diffusione del virus, e, con il medesimo intento cautelativo, chiusa anche la “passeggiata” sul molo di Levante da parte delle Autorità della Capitaneria di Porto.