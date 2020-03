Torre del Greco – Sale ancora il numero dei contagi e dei decessi, in totale 64 (il numero dei cittadini positivi è di 52, morti 10 e guariti 2). Di seguito il comunicato stampa:

Registrati due nuovi contagi da COVID- 19 a Torre del Greco, e il decesso di D.A.A. di ottantaquattro anni. Sono i dati comunicati, nella giornata odierna, e trasmessi dall’ASL Na3 Sud al Centro Operativo Comunale, riunito permanentemente a Palazzo Baronale, per il venticinquesimo giorno consecutivo.

Sale così complessivamente, a 52 il numero dei cittadini positivi certificati al team operativo del C.O.C..

Nello specifico, restano 20 i soggetti ospedalizzati, mentre 32 sono quelli in isolamento fiduciario presso la propria abitazione.

Resta, tuttavia, l’attesa per gli esiti degli altri tamponi praticati, non ancora pervenuti all’Autorità Sanitaria Locale ed attesi nelle prossime ore.

Intanto, proprio dalla Direzione Generale dell’ ASL è pervenuta una proposta di adesione al progetto “Il sostegno oltre la distanza” che prevede, attraverso l’attivazione del numero verde 800936630, la possibilità per qualunque soggetto, in isolamento fiduciario, di poter richiedere un supporto di necessità.

“Continuiamo – ha dichiarato il sindaco, Giovanni Palomba – a contrastare in prima linea e in tutte le forme consentite fenomeni di diffusione del contagio epidemiologico. È fondamentale, ancora in questa fase, restare a casa ed osservare in modo scrupoloso le disposizioni governative. Proseguiremo, inoltre, grazie alla collaborazione delle Forze dell’Ordine in attività di controllo e di monitoraggio del territorio. Non scoraggiamoci. Uniti ce la faremo”.