San Giorgio a Cremano – Di seguito la comunicazione del sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno:

Cari concittadini, come già preannunciato nei giorni scorsi ho chiesto con forza insieme ad alcuni medici di base che fossero fatti i tamponi a coloro che, seppure asintomatici, convivevano o erano stati vicini a persone risultate positive e che già erano in stato di quarantena.

Questo al fine di limitare ogni probabilità di ulteriori contagi.

Quest’analisi ci ha consentito di appurare che gran parte di loro sono negativi, ma qualcuno purtroppo è risultato positivo . Non abbiamo ancora i dati ufficiali ma si tratterebbe di 7 persone che già erano in quarantena per la positività di parenti o persone da loro assistite.

Seppure i numeri possono destare preoccupazione, sono convinto che solo mappando con attenzione gli ultimi spostamenti degli ammalati sia possibile individuare ulteriori casi e contenere il contagio.

Anche per questo ho aperto una interlocuzione con l’Asl Napoli 3 mettendo a loro disposizione 2 dipendenti comunali per rafforzare la task force che si occupa delle verifiche anagrafiche sui soggetti positivi.

🔵Domani avremo anche i tanti test negativi che ci daranno la misura del lavoro che si sta facendo. Intanto siamo in attesa dei risultati del secondo tampone negativo per tre sangiorgesi che avevano contratto il virus che dunque sono in via di guarigione.

Come sempre aspettiamo l’ufficialità dei dati da parte dell’Asl fiduciosi di poter dare a breve anche buone notizie.

C’è solo un modo per limitare il contagio ed è quello di restare a casa il più possibile.

Siamo nella fase più delicata ma chiedo a tutti voi ancora di rispettare le norme e sono certo che riusciremo a vedere la luce alla fine di questo buio tunnel.

#restiamoacasa