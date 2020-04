San Giorgio a Cremano – Coronavirus San Giorgio a Cremano, Un altro decesso e 4 nuovi positivi.

Di seguito il comunicato del primo cittadino:

“Cari concittadini come ogni giorno vi aggiorno sulla situazione che riguarda il nostro territorio.

Purtroppo vi devo dire che una paziente anziana da tempo in ospedale è deceduta oggi pomeriggio presso il Loreto mare. Ci lascia un’altra concittadina vittima di questo male che sta mietendo vittime in tutto il mondo.

Per quanto riguarda i tamponi, come avrete potuto appurare dalle notizie che arrivano dalla Regione aumentano quelli effettuati in Campania e oggi mi sento di ringraziare tutti quelli che sono tutti i giorni in trincea a lottare, mettendo a rischio la propria vita, perché pian piano si stanno cancellando i ritardi.

I risultati di oggi che riguardano il nostro territorio purtroppo ci fanno registrare altri 4 casi di positività, tra cui proprio una persona che è stata in prima linea, in trincea per tutti noi .

A lei ovviamente la vicinanza che mostriamo nei confronti di tutti coloro che lottano contro questo male e il ringraziamento della comunità per il lavoro finora svolto.

Pertanto i numeri dei positivi sono 26 , i decessi passano a 6 e i guariti diventano 3, dato che anche la professoressa di via Botteghelle che ho sentito poche ore fa, come sempre forte e determinata, è guarita. Con la professoressa i primi tre concittadini positivi al covid19 sono guariti.

Restiamo in attesa dell’ufficializzazione in poco tempo di altre guarigioni ancora non ufficializzate perché in attesa del secondo tampone negativo.

Continuano le attività di collaborazione con asl e protezione civile regionale, come sono ancora tanti i controlli anche in seguito alle segnalazioni che ci arrivano.

Il monito è sempre lo stesso, non abbassiamo la guardia, restiamo a casa altrimenti non riusciremo a debellare questo flagello di morte.

Un’ultimo avviso riguarda segnalazioni di persone che si presentano per conto dell’Amministrazione per consegnare mascherine o quant’altro. Non abbiamo avviato alcuna consegna a domicilio, ogni nostra attività verrà comunicata preventivamente dai canali istituzionali.

Teniamo duro, collaboriamo e arriverà la luce alla fine del tunnel!”