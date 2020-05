Portici – L’aggiornamento del sindaco Cuomo, relativo al 23 maggio:

Le condizioni dell’unica persona ancora contagiata e ricoverata in Ospedale sono molto migliorate ed i parametri stanno tornando a livelli di normalita’, tra qualche giorno potra’ effettuare i tamponi di controllo per decretarne la guarigione e la successiva dismissione ospedaliera.

Il totale complessivo dei tamponi effettuati è pari a 608 con un numero di negativi pari a 587 ed un numero di POSITIVI pari a 21.

Sono 17 quindi le persone guarite, mentre 3 sono le persone decedute e 1 sola attualmente contagiata ma in via di definitiva guarigione.

Attraverso il Sistema di Videosorveglianza vengono effettuati tantissimi controlli dalla Polizia Municipale per il mancato utilizzo della mascherina per strada, e purtroppo ancora troppi i Deficienti che non utilizzano la mascherina per strada spesso identificati e sanzionati con verbali che arriveranno a casa con multe di 280 euro.

Da ieri sono hanno ripreso le attività di somministrazione a tavolo di RISTORANTI,PUB,PIZZERIE, TRATTORIE,GASTRONOMIE E BAR, è obbligatoria la misurazione della temperatura corporea prima di accedere al locale, ed è obbligatorio disporre i tavoli a distanza di almeno 1 metro cosi’ come per le sedute/persone(schiena-schiena) come da Protocollo di Sicurezza Allegato 3 ORDINANZA REGIONALE 48.

Da oggi possono riutilizzare i permessi per l’occupazione di suolo pubblico sospesi a causa delle misure COVID19.

I primi controllori dei protocolli di sicurezza per i locali sono i Clienti, siamo Noi a dover pretendere il rispetto delle condizioni di Sicurezza igienico-sanitaria nei Locali dove andiamo a mangiare o bere, e siamo sempre Noi a dover rispettare le norme comportamentali per garantire la nostra e l’altrui sicurezza.