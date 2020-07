Portici – Ci sono 2 nuovi casi di persone positive al coronavirus.

Di seguito la comunicazione del sindaco Enzo Cuomo:

Sono diversi mesi e giorni che mi sono sforzato di raccomandare attenzione, prudenza e rigore nel rispettare le regole anti COVID19.

Oggettivamente dalla fine del lockdown i messaggi che le Autorita’ di Governo hanno fatto passare circa i rischi di contagio sono stati molto contraddittori.

Di fatto è stato di colpo deciso un via libera per tutto e tutti senza spiegare che i rischi di contagio sebbene ridotti comunque restano presenti dappertutto sia possibile la presenza di una persona contagiosa.

Stamattina ho avuto notizia ufficiale che 2 Cittadini conviventi nella stessa abitazione e residenti a Portici sono stati ricoverati all’Ospedale Cotugno perche’ entrambi positivi al tampone.

Uno dei due avrebbe mostrato sintomi COVID mentre l’altra persona convivente è stata comunque ricoverata sebbene asintomatica.

Sono oggettivamente stanco di continuare a ripetere e scrivere a tutti da 4 mesi e piu’ di fare attenzione al rispetto delle regole, di avere pazienza nel sopportare le limitazioni, di adottare un codice autocomportamentale perche’ ognuno di noi è responsabile per se stesso e per gli altri.

A quanto vedo in giro, a quanto leggo sui social, a quanto riscontro nella confusa gestione del Ministro dell’Istruzione sulla riapertura delle Scuole a settembre Vi confido una certa preoccupazione……,non stiamo interpretando bene questa fase 3, ci siamo lasciati andare un po’ tutti, Governo, Istituzioni Locali, Forze dell’Ordine e Cittadini.

Ribadisco che chi non capisce o finge di non capire queste elementari regole da rispettare e le relative preoccupazioni che esprimo o è scemo o fa lo scemo.