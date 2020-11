Pompei – La situazione nel Comune di Pompei al 5 novembre.

Nella giornata odierna, si sono verificati 25 nuovi casi e 22 guariti per un totale di persone attualmente positive pari a 203.

Per una successiva comunicazione da parte dell’Asl in merito a 4 persone non residenti a Pompei, il numero di casi totali è 279.