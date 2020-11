Ercolano – Gli ultimi aggiornamenti dal sindaco Buonajuto:

I dati forniti dall’ASL oggi fanno registrare un lieve segnale di miglioramento il numero dei positivi è aumentato di 9 unità portando ad un totale di 425 cittadini positivi, mentre il numero dei guariti in un solo giorno è stato di 26 persone per un totale di 74 guariti al momento.

La stragrande maggioranza dei positivi si trova in quarantena domiciliare e solo in alcuni casi si registrano lievi sintomi.

Tuttavia, anche nella giornata di oggi mi hanno segnalato diversi assembramenti sul territorio. Si tratta senza mezzi termini di un atteggiamento grave.

Come ho già ribadito nei giorni scorsi, anche ai commercianti, chiudere spazi della città accelererebbe un nuovo lockdown, che non possiamo permetterci, sia per i risvolti social, sia per quelli economici che ne deriverebbero. A questo aggiungiamoci che gli ospedali sono ad un passo dal collasso.

Senza l’aiuto dei cittadini, e di chi guarda solo all’incasso piuttosto che alla salute, la chiusura sta diventando sempre più inevitabile.

Concordo con la necessità di aumentare i controlli, ma dobbiamo imparare a convivere con la necessità di assumere atteggiamenti volti a scongiurare la diffusione del covid. Mascherina, lavarsi le mani e distanziamento sociale. Dobbiamo sentirlo come un dovere morale.