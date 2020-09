Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 7.478 per 193 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 6.164 tamponi (436.399 dall’inizio della pandemia).

Sale ulteriormente la curva dei contagiati rispetto a 24 ore fa anche per effetto dei viaggiatori rientrati positivi dalle vacanze. Sono 65 i contagiati tornati da oltre confine regionale (37 casi dalla Sardegna, 28 da Paesi esteri). Sono stati individuati per effetto dell’ordinanza che rende obbligatoria la quarantena automatica per i residenti al rientro. Nel frattempo, continuano a salire i ricoveri (+22) e gli isolamenti fiduciari.

Nel primo caso c’è una incidenza dei sintomatici sui casi riscontrati con una ventina di persone ricoverate in più al giorno. Le strutture ospedaliere e sanitarie sul territorio sono alle prese con una maggiore richiesta di assistenza diretta. Nella attuale situazione la Regione Campania sembra orientata a far concludere i rientri dalle vacanze prima di riaprire le scuole. Per questa ragione, si sta valutando l’ipotesi di una nuova data per l’inizio dell’anno scolastico: il 24 settembre. Di seguito le infografiche e i dati clinici sulla situazione dell’epidemia.

Il numero delle vittime resta fermo a 446 dopo un nuovo decesso registrato ieri. Nessuna vittima nelle ultime 24 ore. I guariti salgono a 4.452 (di cui 4.447 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). Nell’ultimo giorno sono stati dichiarati ristabiliti 15 pazienti. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 185 (+22) in terapia intensiva 4 (stabile), mentre 2.391 (+156) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 2.580 (+178) contro i 7.478 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati aggiornati: a Napoli 4.489, a Salerno 1.058, a Caserta 1.026, ad Avellino 639, a Benevento 247. Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi confermati.