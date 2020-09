Castellammare di Stabia – Cimmino: “Stop agli sversamenti abusivi, arrivano le telecamere di videosorveglianza!”

Comunicazione integrale del sindaco Cimmino:

Sono state installate dieci postazioni in luoghi strategici della città, allo scopo di scoraggiare furbetti e delinquenti che scaricano rifiuti e scarti edili, procurando danni incalcolabili all’ambiente e alla salute dei cittadini.

Le postazioni sono state individuate in via San Benedetto, via Pioppaino, via Savorito, via Passeggiata Archeologica, via Meucci altezza Avis e altezza Enel, piazzetta Milante, Postiglione, Pozzano e Varano. E nei prossimi giorni sarà ultimato il collaudo per l’entrata in funzione delle telecamere.

Un intervento fortemente voluto soprattutto da Fratelli d’Italia, sempre in prima linea per la sicurezza e la legalità nella nostra città.