Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 sono 3.068, con 108 nuovi casi su 1.445 tamponi esaminati, 24.584 dall’inizio dell’epidemia. Ancora un numero record di esami in un giorno solo. E scende la percentuale di positivi rispetto alla quantità di analisi effettuate. Oggi nuovo record di esiti negativi, 1.337 persone risultate non infette. Ma in provincia di Avellino la tendenza sembra un’altra. Dopo Ariano Irpino, anche Lauro è stata dichiarata zona rossa, come vedremo più avanti.

Intanto, l’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato il dettaglio dai laboratori dislocati sul territorio regionale. all’Ospedale Cotugno di Napoli: 406 tamponi di cui 20 positivi; all’Ospedale Ruggi di Salerno: 203 tamponi di cui 23 positivi; all’Ospedale Sant’Anna di Caserta 99 tamponi di cui 3 positivi; all’ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: 92 tamponi di cui 12 positivi; all’Ospedale Moscati di Avellino: 94 tamponi di cui 17 positivi; all’Ospedale San Paolo di Napoli 17 tamponi di cui 2 positivi; all’Azienda Universitaria Federico II 125 tamponi di cui 5 positivi; all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 178 tamponi di cui 1 positivo; all’Ospedale di Nola 170 tamponi di cui 20 positivi; all’Ospedale di Eboli: 61 tamponi di cui 5 positivi. Da sottolineare la tendenza in discesa dei nuovi casi positivi: il 4 aprile erano stati 132, il 3 aprile erano stati 151, il 2 aprile 221 mentre il primo aprile erano stati 225. Contemporaneamente sono aumentate le analisi.

Questi numero dicono che c’è un rallentamento nei contagi.

Nel pomeriggio l’Unità di crisi ha invece reso nota la ripartizione per provincia dei contagiati di coronavirus in Campania: a Napoli: 1.532 (di cui 671 Napoli Città e 861 Napoli provincia); a Salerno: 437; ad Avellino: 355; aCaserta: 300; a Benevento: 108. Altri in fase di verifica Asl: 228.