Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 11.874 per 245 nuovi casi su 5.539 tamponi (578.480​ dall’inizio della pandemia). Si ripropone in sostanziale continuità l’incremento del contagio in Campania, dove negli ultimi 5 giorni i positivi attivi sono saliti di 1.215 unità.

L’incremento del contagio si accompagna ad un aumento dei casi sintomatici. L’infezione virale è diventata più aggressiva e colpisce con maggiore forza, determinando un aumento di ricoveri. Nelle ultime 24 ore sono saliti a 400 i pazienti degenti negli ospedali con 30 in terapia intensiva. In un solo giorno l’incremento è di 76 persone ricoverate con sintomi. In queste ore si sta monitorando l’epidemia in profondità, verificando le fonti, oltre i piccoli cluster e focolai interni. L’Unità di crisi ha ravvisato una ripresa del contagio da rientro, con l’esaurirsi delle norme stringenti applicate dal 7 agosto al 24 settembre.

Per questo il Governatore ha firmato una nuova ordinanza, che stabilisce l’obbligo dei tamponi nelle zone d’arrivo, in particolare nei porti e nell’aeroporto di Capodichino. Dopo aver reintrodotto l’obbligo della mascherina e aver confermato anche la rilevazione obbligatoria della temperatura all’ingresso di uffici e locali pubblici, con l’identificazione dei clienti di esercizi, palestre e ristoranti, si punta a bloccare ogni fonte di possibile infezione, per scongiurare misure più drastiche. Il nuovo contagio colpisce tutte le province, tra cluster e mini focolai, ma Napoli e il suo territorio sono i più esposti. Di seguito l’informativa sulla situazione dell’epidemia in Campania e nelle cinque province.

Dopo 3 morti in tre giorni, nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi decessi. Il totale resta 460 vittime dall’inizio dell’epidemia. L’Unità di crisi comunica che ci sono anche 136 nuovi guariti, che portano il totale a 5.824. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 400 (+75) in terapia intensiva 30 (+1), mentre 4.849 (+311) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 5.590 (+109) contro gli 11.874 dall’inizio della pandemia.