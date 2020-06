Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 restano 4.665 per il secondo giorno consecutivo. Nessun caso positivo è stato riscontrato nelle ultime 24 ore dalle analisi su 1.535 tamponi (277.560 processati dall’inizio della pandemia). Sono fermi tutti gli altri indicatori. Non ci sono stati decessi o guarigioni. Il totale dei morti è fermo a 431, mentre dall’inizio dell’emergenza sono guarite 4.071 persone (tutte e 4.071 totalmente guarite: non ci sono pazienti clinicamente guariti, cioè ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

L’andamento dell’ultima settimana in Campania è stato comune a quello di altre regioni. In una situazione di bassa intensità, il virus continua a circolare con accelerazioni improvvise che gli esperti definiscono ‘piccoli focolai’. Nell’ultimo ‘Report monitoraggio settimanale Covid-19’ diffuso dal Ministero della Sanità, si definiscono fenomeni «anche di una certa rilevanza numerica», che mostrano come «il virus continui ad essere in grado, nelle attuali condizioni, di trasmettersi in modo efficace». Il rapporto ministeriale «conferma che l’epidemia da SARS-CoV-2 non è affatto conclusa in Italia».

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute ieri, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 39 (-5) in terapia intensiva 0 (stabile), mentre 124 (+6) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 163 (stabile) contro i 4.665 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.651, a Salerno 692, ad Avellino 552, a Caserta 516, a Benevento 209.