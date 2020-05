Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 sono 4.541, con 9 casi riscontrati su 4.477 tamponi (101.025 dall’inizio della pandemia). Questi numeri sanciscono e confermano l’esaurimento dell’epidemia in Campania, soprattutto se associati alle centinaia di guarigioni che si sommano negli ultimi giorni o allo svuotamento delle case, dove sono in queste ultime 24 ore sono venute meno 468 quarantene.

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato i dati dei tamponi esaminati: all’Ospedale Cotugno di Napoli 754 di cui 1 positivo; all’Ospedale Ruggi di Salerno 503 tamponi di cui 1 positivo; all’Ospedale Sant’Anna di Caserta 92 di cui nessuno positivo; all’Asl di Caserta (presìdi di Aversa-Marcianise) 203 di cui nessuno positivo; all’Ospedale Moscati di Avellino 100 di cui nessuno positivo; all’Ospedale San Paolo di Napoli 146 tamponi di cui 2 positivi; presso il Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II 255 tamponi di cui nessuno positivo; all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 1.820 tamponi di cui nessuno positivo; all’Ospedale di Nola 129 tamponi di cui 2 positivi; all’Ospedale San Pio di Benevento 79 di cui 3 positivi; all’Ospedale di Eboli 73 di cui nessuno positivo; preso il Laboratorio del CEINGE 323 tamponi di cui nessuno positivo;

Ma ci sono state 7 vittime nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo aggiornato dei decessi sale ora a 376. Nel frattempo si conferma il boom di guarigioni, quasi in fotocopia rispetto al dato di un giorno fa: altre 197 persone risultano ristabilite, dall’inizio dell’epidemia 1.816, di cui 1666 totalmente guariti e 150 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale della Campania: i pazienti ricoverati con sintomi sono 433 (+25) in terapia intensiva 25 (stabile), mentre 1.882 (-648) si trovano in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi, cioé detratti morti e guariti, sono 2.340.

Aggiornato anche il riparto per provincia con i nuovi 14 casi, 5 dei quali in provincia di Avellino: a Napoli 2.501 (di cui 944 Napoli Città e 1.557 Napoli provincia); a Salerno 664; ad Avellino 474; a Caserta 425; a Benevento 186. Altri in fase di verifica Asl: 282.