Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 5.170 per 27 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 1.708 tamponi (34.546 dall’inizio della pandemia). L’unità di crisi ha comunicato che 9 di questi casi sono legati ad una struttura sanitaria di Acerra (6 erano stati anticipati ieri sera, altri 3 sono stati accertati dopo).

Resta alto il nuovo contagio in Campania, mentre è scattata da oggi la quarantena obbligatoria per i residenti che rientrano dall’estero dopo un viaggio di lavoro o di vacanza. Nell’ultima giornata tra i focolai di Sant’Antonio Abate, il cluster in fase di verifica ad Acerra e altri positivi trovati di rientro dall’estero (10 da Malta) o sui territori provinciali, ben 45 contagiati sono stati contati in una sola giornata. Per fronteggiare i nuovi casi di contagi relativi a cittadini rientrati da viaggi all’estero, il Presidente della Regione Campania ha firmato una nuova Ordinanza che rende obbligatoria la quarantena automatica per i cittadini che rientrano in Campania. Nelle 24 ore sono 2.341 le persone segnalate come rientrate dall’estero. Sono in corso 131 tamponi.

Nelle ultime 24 ore non ci sono state nuove vittime, dopo le 2 registrate nelle precedenti 48 ore. Il totale resta fermo a 440. In crescita il numero dei guariti, ora 4.283, per 4 pazienti dichiarati ristabiliti. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 38 (-5) in terapia intensiva 2 (stabile), mentre 407 (-17) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 447 (+23) contro i 5.170 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.886 (+13), a Salerno 809 (+4), a Caserta 649 (+10), ad Avellino 585, a Benevento 214 (+2). Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi confermati.