Coronavirus – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.803 per 12 nuovi casi individuati nelle ultime 24 ore su 1.705 tamponi esaminati presso i laboratori abilitati (dall’inizio dell’epidemia sono 309.290 le analisi compiute).

Nuovo aumento del contagio accompagnato stavolta da un altro deceduto. Il totale delle vittime sale a 433 dall’inizio dell’emergenza.

Sale il numero dei guariti, per un nuovo paziente ristabilito: il totale sale a 4.098. In serata sono arrivate notizie di altri 5 positivi dalle province di Salerno e di un 1 sospetto caso a Napoli.

In particolare, ci sarebbero altri 4 casi a Salerno città e uno ad Agropoli. Sono tutti contatti di altri positivi riscontrati nei giorni scorsi.

In provincia di Napoli il sospetto caso positivo è riferito ad una donna di nazionalità dominicane residente a Forio d’Ischia, rientrata in Campania da Sondrio.

In questo caso la positività risulta dal test sierologico. Ricoverata all’Ospedale Cotugno sarà il tampone naso faringeo a stabilire se è stata contagiata da coronavirus.

Sul piano clinico c’è un aumento dei ricoveri rispetto al giorno precedente e un lieve calo degli isolamenti fiduciari. Il contagio è risalito sia stabilmente come media settimanale ad un mese dalla riapertura di tutte le attività con l’avvio della cosiddetta Fase 2. In questo senso, il Governatore della Campania ha esortato, intervenendo nel suo briefing settimanale, i Ministeri a vigilare le frontiere.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 49 (+21) in terapia intensiva 1 (stabile), mentre 222 (-16) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 272 (+10) contro i 4.803 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.672, a Salerno 712, ad Avellino 574, a Caserta 586, a Benevento 209. Il contagio cresce in tutte le province salvo il Sannio.