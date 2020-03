Ancora un nuovo caso di contagio da COVID- 19 a Torre del Greco.

È quanto pervenuto, in sede di aggiornamento serale, al gruppo di lavoro in seno al Centro Operativo Comunale, riunito per il tredicesimo giorno nella sala Giunta di Palazzo Baronale.

Sale, così, a 20 il numero complessivo dei torresi, positivi, emerso dal costante collegamento tra il sindaco, Giovanni Palomba, e, con le preposte Autorità dell’ASL Na3 Sud.

Intanto, continua sul territorio una fervida attività di monitoraggio e di controllo da parte delle Forze dell’Ordine per verificare l’effettivo rispetto delle norme di prevenzione e di cautela, e, contrastare fenomeni di possibili assembramenti o soste ingiustificate in strada.

Dall’esame, infatti, dei dati pervenuti dal solo comando di Polizia Municipale, è emerso che all’esito dei controlli effettuati, c’è stato il deferimento all’autorità giudiziaria di numerose persone, segnalate, per inosservanza delle misure di contenimento imposte dal Governo.

Firmata, inoltre, nella mattinata odierna, dal primo cittadino una missiva indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, al Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e, ai rappresentanti nazionali e regionali dell’A.N.C.I. con la quale si auspica – nell’attuazione delle misure di sostegno del decreto “Cura Italia”, e, per la vigente emergenza sanitaria nazionale – la previsione di un “Sussidio sociale di solidarietà” da potersi riconoscere indistintamente ad ogni nucleo familiare.

“È tempo, per tutti, di riscoprire una nuova coscienza civile che inizi dal rispetto altrui. Uniti ce la faremo”.

Con queste parole, il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba.