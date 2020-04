Nessun nuovo caso di contagio da COVID- 19 e un caso di guarigione dal virus sono stati accertati, a Torre del Greco, nel corso della giornata odierna.

E’ quanto comunicato dal Centro Operativo Comunale, dopo l’aggiornamento serale con l’ Unità di Crisi della Protezione Civile

Regionale e con i responsabili dell’ASL Na3 Sud.

Così, il bilancio del quarantesimo giorno di lavoro, attestato dal C.O.C. – in seduta permanente a Palazzo Baronale è il seguente:

Totale ospedalizzati: 15;

Totale in isolamento domiciliare: 25;

Totale guariti dal COVID: 30;

Totale decessi: 17;

Totale esito tamponi odierni: 37 (Tutti Negativi)

Resta, comunque, l’attesa per gli esiti di altri tamponi effettuati e, al momento, ancora al vaglio delle indagini di laboratorio.

“Questa sera – le parole del primo cittadino – voglio soltanto ricordare, ai fini di una corretta comunicazione, quanto stabilito alla lettera “G” dell’ avviso pubblico per l’ammissione al beneficio del sostegno alimentare, che testualmente recita: L’amministrazione comunale si riserva di verificare la veridicità delle informazioni rese e procederà a revocare il beneficio in caso di dichiarazione mendace, falsità in atti o uso di atti falsi. Ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dai richiedenti. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. innanzi citato e, qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dal beneficio conseguito e sarà tenuto a restituire quanto illecitamente ricevuto.

Voglio anche ricordare che i buoni spesa, inoltre, saranno recapitati direttamente a casa dei beneficiari.

Non sfiduciamoci e non molliamo mai. Uniti ce la faremo”.