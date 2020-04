Dopo le immagini sul mare di Napoli diventato caraibico senza le fonti di inquinamento, dei delfini che nuotano nella riserva della Gaiola, arriva il video che riprende uno squalo nelle acque di Pozzuoli.

Sono tanti gli animali che, in epoca di lockdown dovuto all’epidemia di Coronavirus, si stanno riprendendo quello che l’uomo gli ha tolto nei secoli. La natura si riprende i suoi spazi.

Nell’area portuale di Pozzuoli è stato avvistato uno squalo, per la precisione una verdesca adulta di due metri di lunghezza, accompagnata da pesci pilota. Lo squalo è apparsa tranquilla e per nulla spaventata da pescatori e curiosi.

L’enorme pesce è stato immortalato in un video, girato da Emanuele Zandri e diffuso su Facebook da Primo Micarelli, coordinatore del Centro Studi Squali.

Il web, come sempre più spesso accade, ha accolto anche con ironia il video. Un primo divertente commento è stato: “L’ha messo De Luca per non farci andare a mare“. Alimentando ulteriormente i meme che girano sui social sul Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che continuamente invita tutti a restare a casa.