Bacoli – Nell’ambito di controlli finalizzati al contenimento della diffusione, la Guardia di Finanza di Napoli, nello scorso weekend, ha disposto la chiusura per 5 giorni a due ristoranti dopo aver constatato la presenza, in quattro distinte cerimonie (tre prime comunioni e un battesimo) di circa 120 invitati. I due titolari sono stati sanzionati.

Complessivamente, tra venerdì e domenica, le fiamme gialle hanno controllato 551 persone e 137 attività commerciali ed emesso 23 sanzioni (riguardanti violazioni per il contenimento della diffusione del Covid-19, denunce all’Autorità Giudiziaria per altri illeciti e segnalazioni al Prefetto).

A Nola, invece, i finanzieri hanno scoperto che in un panificio non era stato installato il termoscanner per la rilevazione della temperatura dei clienti e che una dipendente non utilizzava la mascherina.