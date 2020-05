Castellammare di Stabia – Sono tante le richieste pervenute nelle scorse ore in merito al bonus in favore delle persone con disabilità non coperte dal fondo non autosufficienti.

All’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’erogazione del bonus da 600 euro possono aderire tutte le persone con disabilità grave e non grave accertata, oltre che con il certificato di invalidità, anche ai sensi della l.104/92, purché non usufruiscano già dei programmi Home Care Premium, Vita Indipendente, Dopo di Noi o assegni di cura, con priorità ai disabili minori in età scolare, a chi è in possesso di certificato di disabilità grave (art.3 comma 3 della l104/92) e, a seguire, a chi attestazione Isee socio-sanitario inferiore a 35mila euro.

Per ogni chiarimento sono attivi i numeri telefonici 0813900368 e 0813900352 dal lunedì al venerdì tra le ore 9.00 e le ore 13.00 (il martedì e il giovedì anche tra le ore 15.00 e le ore 17.00).

Il modulo di domanda, scaricabile dal sito istituzionale www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it, dovrà essere compilato, firmato e presentato dall’avente diritto o dal tutore o dall’amministratore di sostegno e dovrà essere inviata all’indirizzo protocollo.stabia@asmepec.it (predisposto anche per ricevere email non certificate) entro le ore 14.00 del 20 maggio 2020, allegando la certificazione Isee socio-sanitario.

