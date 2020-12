Napoli – Dal 28 novembre nel Campo Rom di Napoli in zona Scampia sono stati trovati 112 positivi. Secondo i dati dell’Asl Napoli 1 Centro, ai primi 18 casi, sono seguiti 29 (su 65 test molecolari) e 95 (su 370).

Di qui la decisione della zona rossa, resa esecutiva l’ORDINANZA n. 94 del 3 dicembre 2020 (scarica e leggi il testo), con cui si dispone che fino al 13 dicembre nel territorio del Campo Rom di Napoli (Circumvallazione Esterna) i cittadini aventi residenza hanno l’obbligo di isolamento domiciliare, con divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni, fatte salve esigenze sanitarie o connesse all’acquisizione di generi di prima necessità.

Vige divieto di transito in ingresso e in uscita dal Campo Rom, salvo per gli operatori sanitari e socio-sanitari, personale impegnato nei controlli e nell’attività di assistenza e nelle attività di pulizia e sanificazione e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dall’area indicata per lo svolgimento di attività lavorativa.

Spetta al Comune di Napoli, d’intesa con l’Unità di Crisi regionale e con il supporto della Protezione civile e del volontariato, assicurare ogni forma di assistenza ai cittadini, anche attraverso la somministrazione di derrate alimentari e generi di prima necessità per tutta la durata di efficacia del presente provvedimento. Il perimetro e i varchi di ingresso saranno vigilati dalle competenti Forze dell’Ordine, dall’Esercito e dalla Polizia Municipale, secondo quanto disposto dalla Prefettura e dalle altre Autorità competenti.

La ASL competente, d’intesa con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno assicura la prosecuzione delle attività di controllo sanitario a tutta la popolazione interessata dal presente provvedimento, dando comunicazione dei relativi esiti all’Unità di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza.

L’ASL competente assicura all’interno del Campo una postazione fissa per attività di ambulatorio di assistenza medica di base in favore dei cittadini.