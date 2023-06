Era sfuggito all’arresto il cinque agosto dell’anno scorso quando i carabinieri del comando provinciale di Avellino sgominarono una banda specializzata agli assalti con esplosivo agli sportelli bancomat.

L’uomo, un 42 enne originario della provincia di Lecce, aveva trovato riparo a Zurigo dove è stato arrestato.







Alla sua localizzazione in Svizzera erano giunte le indagini dei militari della Compagnia di Avellino che in cooperazione con l’ufficio federale di giustizia della Svizzera e la Polizia cantonale di Zurigo, ha fatto scattare l’operazione che ha portato alla cattura del latitante che è stato estradato in Italia. Deve rispondere dei reati di associazione a delinquere, fabbricazione e ricettazione di esplosivo e furto aggravato.