Attimi di panico nella notte tra il 23 ed il 24 gennaio a Torre del Greco: poco dopo le due di notte, infatti, un’automobile è andata alle fiamme in via Cappuccini, la traversa cittadina che collega via Piscopia e via Circumvallazione.

A dare immediatamente l’allarme sono stati i residenti della zona e ad intervenire sul posto i carabinieri della sezione radiomobile. Sul posto sono naturalmente giunti anche i vigili del fuoco.

L’auto in fiamme, esattamente una Citroen, è stata completamente distrutta dall’incendio. Naturalmente gli inquirenti hanno dato il via alle indagini per definire la dinamica e i motivi che hanno portato in fiamme l’auto. Nessuna ipotesi è stata esclusa dagli inquirenti che lavorano al caso, non si esclude infatti anche la pista dolosa.