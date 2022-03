La cittadina vesuviana di Ercolano, in prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata, ha partecipato alla manifestazione organizzata da Libera in occasione della XXVII Giornata della memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

“Partecipare alla manifestazione di Libera – ha detto il sindaco Ciro Buonajuto – significa rinnovare ancora una volta il nostro fermo impegno contro le mafie.

Perché le organizzazioni criminali si sconfiggono con l’impegno della magistratura e delle forze dell’ordine, con gli arresti e le condanne, ma -precisa concludendo il primo cittadino – anche con la memoria e l’impegno delle comunità a mantenere vivo il ricordo di quegli uomini, donne e bambini che hanno perso la vita a causa delle mafie”.