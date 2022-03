La Polizia municipale di Napoli, Unità Operativa Scampia unitamente ai vigili motociclisti ed agli agenti del Commissariato di PS hanno effettuato controlli in Piazza Madonna dell’Arco.

Sono stati effettuati 18 verbali e 11 veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Agenti dell’ Unità Operativa San Giovanni durante il controllo sul territorio, hanno sorpreso e denunciato due persone per smaltimento illecito di rifiuti, i due trasportavano materiale da risulta, inoltre il conducente, già più volte denunciato per guida senza patente, è stato denunciato per ricettazione in quanto il veicolo risultava essere provento di furto.

Gli Agenti hanno rintracciato il proprietario e affidato il veicolo, mentre il materiale trasportato è stato smaltito nell’isola ecologica di Via Brecce.

Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni.